La Germania aumenta di 50 euro il reddito cittadinanza

Come funziona in Germania

Per la Corte costituzionale tedesca le multe a chi non rispetta gli accordi con i centri per l'impiego erano troppo punitive, arrivando a tagli fino al 60-100% del sussidio, di fatto annullando il principio alla base di questa misura di sostegno. La riforma ha previsto per i trasgressori una serie graduale di richiami, con una progressiva riduzione dell'importo mensile (10% al primo mese, 20% al secondo). Le sanzioni non riguardano, però, il denaro usato dai percettori del reddito di cittadinanza, in tedesco Bürgergeld, per l'affitto e le spese accessorie.