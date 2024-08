Germania, attacco a Solingen: Scholz promette di inasprire la legge sulle armi

Olaf Scholz ha promesso leggi più severe sulle armi e un'applicazione più rapida delle norme sull'espulsione in reazione all'attacco avvenuto a Solingen, nella parte occidentale della Germania. Il cancelliere tedesco ha deposto una rosa bianca sulla scena dell'attentato di venerdì sera, rivendicato dall'Isis, in cui un richiedente asilo siriano ha ucciso tre persone e ne ha ferite nove. Le vittime dell'attacco stavano partecipando a un festival di strada che celebrava il 650esimo anniversario della città. "Ora dovremo inasprire le norme sulle armi, in particolare per quanto riguarda l'uso dei coltelli", ha dichiarato Scholz, aggiungendo che "sono sicuro che ciò avverrà molto rapidamente". Il cancelliere ha poi aggiunto: "Dovremo fare tutto il possibile affinché coloro che non possono e non devono restare qui in Germania vengano rimpatriati e deportati".