Germania, arrestati 12 presunti islamisti: preparavano un attacco

Durante alcune perquisizioni di abitazioni nel Land tedesco del Nord Reno-Vestfalia sono stati fermati 12 presunti islamisti, tedesco-marocchini, tra i 22 e i 33 anni, sospettati di pianificare un attacco in Germania e di aver aiutato altre persone ad unirsi alla Jihad in Siria. Tra i sospetti anche una coppia sposata che si sarebbe dovuta unire nel 2016 allo Stato islamico ma, durante il viaggio in Turchia, era stata fermata e rispedita in Germania.