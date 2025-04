Germania, fabbricava armi biologiche nella soffitta di casa: fermato 16enne

Il caso riguarda una sospetta violazione della legge sul controllo delle armi da guerra. La ricina è considerata un'arma biologica. Secondo la polizia, le indagini condotte finora non hanno fornito alcun indizio circa lo scopo per cui l'imputato ha prodotto le sostanze. Gli agenti hanno perquisito l'appartamento del sospettato fin dalle prime ore del mattino. Attualmente l'area è in gran parte transennata, comprese tutte le strade di accesso. Secondo la polizia, non è stato ancora richiesto un mandato di arresto. L'imputato non ha precedenti penali. Secondo Bild, al lavoro ci sarebbero anche specialisti dell'Istituto Robert Koch. Il sito è una fattoria.