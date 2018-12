Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer nuovo presidente della Cdu

L'addio di Angela Merkel, che chiude un era, è stato salutato con una standing ovation durata 10 minuti da parte dai delegati, molti in lacrime e altri che agitavano cartelli con la scritta "Grazie, boss". La stessa Merkel, visibilmente emozionata, ha sottolineato che il partito ha vinto quattro elezioni sotto la sua guida restando fedele ai suoi princìpi. "Vorrei che nei momenti difficili non dimenticassimo la nostra posizione democratica e cristiana" ha detto.



In riferimento alla crescita del populismo in tutto il mondo e a quella che ha definito una frammentazione dei valori europei condivisi, la Merkel ha sottolineato che l'ordine di cui è portabandiera oggi è a rischio. "Che sia la negazione del multilateralismo, il ritorno al nazionalismo, la riduzione della cooperazione internazionale ola minaccia di guerre commerciali... le guerre ibride, la destabilizzazione delle società con le fake news o il futuro della nostra Ue, noi cristiano democratici dobbiamo mostrare ciò di cui siamo capaci di fronte a tutte queste sfide" ha detto.