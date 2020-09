Germania, Angela Merkel ha visitato Navalny in ospedale

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato l'oppositore russo Alexei Navalny in ospedale quando era ricoverato alla clinica Le Charité di Berlino. "L'incontro c'è stato, ma non andrebbe definito 'segreto'", ha riferito lo stesso Navalny. "Si è trattato di un incontro privato e una conversazione con la famiglia: sono molto grato ad Angela Merkel per avermi fatto visita".