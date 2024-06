In Germania un altro politico è stato vittima di un attacco in piena campagna elettorale, a una settimana dalle europee. Si tratta del democristiano Roderich Kiesewetter. Il deputato della Cdu è stato picchiato e lievemente ferito mentre si trovava in uno stand elettorale ad Aalen, nel Baden-Wurttemberg. La notizia è stata data dal giornale locale Schwaebische Post.