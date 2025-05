Un bambino di 11 anni è stato ferito gravemente dopo essere stato accoltellato in una scuola elementare di Berlino. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza. Secondo quanto riferito dalla Bild, l'autore dell'aggressione sarebbe un compagno di classe. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione nello spogliatoio della palestra.