Germania, accoltellata neosindaca dell'Spd in Vestfalia: è in gravi condizioni

Iris Stalzer, sindaca del Comune di Herdecke nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. La donna, di 57 anni, esponente dell'Spd, sarebbe in pericolo di vita. Stalzer, che ha riportato numerose coltellate all'addome e alla schiena, avrebbe detto al figlio di essere stata assalita per strada da diversi uomini. Non è ancora chiaro se l'aggressione abbia un movente politico. La 57enne è stata da poco eletta sindaco della piccola cittadina al ballottaggio del 28 settembre.