Germania, accoltellata neosindaca dell'Spd in Vestfalia: è in gravi condizioni

La donna avrebbe detto al figlio di essere stata assalita per strada da diversi uomini. Non è ancora chiaro se l'aggressione abbia un movente politico
Iris Stalzer, sindaca del Comune di Herdecke nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. La donna, di 57 anni, esponente dell'Spd, sarebbe in pericolo di vita. Stalzer, che ha riportato numerose coltellate all'addome e alla schiena, avrebbe detto al figlio di essere stata assalita per strada da diversi uomini. Non è ancora chiaro se l'aggressione abbia un movente politico. La 57enne è stata da poco eletta sindaco della piccola cittadina al ballottaggio del 28 settembre.
"Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto". Lo ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X in merito all'accoltellamento della sindaca. "Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari", ha concluso il Kanzler.
