Georgia, notte di proteste contro "legge agenti stranieri"

Martedì sera a Tbilisi, la capitale della Georgia, i reparti antisommossa della polizia sono intervenuti per disperdere una manifestazione di protesta, utilizzando spray al peperoncino e fermando un numero imprecisato di dimostranti.

Le manifestazioni sono state organizzate dai partiti di opposizione per contestare il dibattito in Parlamento del disegno di legge "Sulla trasparenza dell'influenza straniera". Tale normativa, nota anche come "legge sugli agenti stranieri", qualora venisse approvata limiterà notevolmente le attività dei media e delle organizzazioni non governative possedute da entità straniere o che ricevono finanziamenti dall'estero.