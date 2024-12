Georgia, l'ex calciatore Mikheil Kavelashvili eletto presidente

Kavelashvili, ex calciatore e fondatore della formazione Potere al popolo, alleato di Sogno Georgiano, era l'unico candidato e sarà dunque il primo presidente del Paese Caucasico a venire scelto con il voto del collegio elettorale, composto in totale da 300 membri, ovvero 150 deputati dell'Assemblea nazionale e 150 delegati regionali. Si tratta delle prime elezioni nella storia della Georgia in cui il presidente non viene eletto tramite voto diretto, ma da un collegio elettorale di 300 persone.