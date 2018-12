George Bush senior, Trump: "Ha ispirato generazioni di americani" | Per l'Iran fu "un presidente nemico come gli altri"

I media conservatori iraniani hanno definito Bush senior "responsabile dell'uccisione di 66 bambini iraniani. Come altri presidenti americani, Bush voleva la caduta della Repubblica Islamica e ha contribuito a diffondere l'Iranofobia in Medio Oriente". L'agenzia conservatrice Tasnim ricorda invece che Bush era vicepresidente quando, durante la presidenza di Ronald Reagan, un aereo civile iraniano con 290 persone a bordo fu abbattuto sul Golfo Persico da un missile lanciato dalla nave da guerra americana Uss Vincennes. Tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri, tra i quali appunto 66 bambini, morirono.



Il cordoglio di Obama: "Perso un umile servitore" - "L'America ha perso un patriota e un umile servitore". Così Barack Obama su Twitter ricorda l'ex presidente George W. H. Bush. "I nostri cuori oggi sono pesanti ma pieni di gratitudine. E i nostri pensieri vanno al'intera famiglia Bush stanotte e a tutti quelli che sono stati ispirati dall'esempio di George e Barbara Bush", aggiunge Obama.



Bill Clinton: "Per sempre grato per la nostra amicizia" - "Io e Hillary ci uniano nel dolore per la scomparsa di George H. W. Bush e gli rendiamo grazie per la sua vita di servizio, amore ed amicizia. Sono felice per ogni minuto che ho potuto trascorrere insieme a lui. Terrò per sempre la nostra amicizia fra i doni più cari che la vita mi ha donato". E' il messaggio dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.



I messaggi di Schwarzenegger e Goldie Hawn - L'ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha commentato: "Questa sera dovremmo tutti prenderci un minuto per guardare al cielo e offrirgli un silenzioso ringraziamento". Mentre l'attrice Goldie Hawn, molto popolare anni '80, ha detto: "Un essere umano autenticamente amorevole che non ha mai nascosto la sua verità".



Tim Cook: "Ha insegnato a tutti la leadership, il sacrificio e il decoro" - Dalla Casa Bianca poi, dopo il messaggio del presidente Donald Trump, quello della sua consigliera Kellyanne Conway: "Ha dedicato la sua vita alla sua famiglia e al suo Paese. Grazie". Mentre un pensiero a Bush padre arriva anche dalla Silicon Valley attraverso le parole del Ceo di Apple, Tim Cook: "Abbiamo perso un grande americano. Ha insegnato a tutti la leadership, il sacrificio e il decoro".



Gorbachev: "Fu un vero partner" - Anche l'ex leader dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbachev ha espresso le sue condoglianze per la morte di Bush, sottolineando i "molti ricordi" che lo legano al 41esimo presidente degli Stati Uniti. "E' stato un vero partner. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme durante un'era di grandi cambiamenti. Era un periodo drammatico, che richiedeva grande responsabilità da parte di tutti, il risultato fu la fine della Guerra Fredda e della corsa al nucleare".