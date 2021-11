Genocidio Ruanda, a processo autista dei miliziani Hutu

-afp

E' iniziato a Parigi il processo contro un ex autista accusato di complicità nel genocidio ruandese del 1994: Claude Muhayimana trasportò miliziani di etnia Hutu, autori della strage. Se condannato, rischia l'ergastolo. In pochi mesi furono uccisi 800mila Tutsi e Hutu moderati. I suoi legali hanno sostenuto che Muhayimana non ebbe altra scelta se non quella di obbedire alle autorità degli Hutu.