Generale brasiliano ammette di aver redatto un piano per uccidere Lula

Il generale brasiliano Mario Fernandes, ex segretario esecutivo della Segreteria generale della Presidenza durante il governo di Jair Bolsonaro, ha dichiarato durante il suo interrogatorio di aver ideato il documento "Pugnale verde e giallo", un piano che prevedeva l'assassinio del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin e del ministro Alexandre de Moraes. Lo riportano i principali media brasiliani. Secondo le indagini della polizia federale, Bolsonaro aveva "piena conoscenza" del piano. Interrogato se avesse presentato il suo piano all'ex presidente, Fernandes ha negato. "Impossibile. Ho stampato per leggere su carta, per non affaticare la vista. Dopo di ciò, l'ho strappato. Non ho condiviso questo file con nessuno".