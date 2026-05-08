Gb, verso il flop dei Labour nelle elezioni comunali

Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i Conservatori, mentre guadagnano seggi - seppure più marginalmente rispetto a Farage - sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto "ecopopulista" Zack Polanski (sinistra radicale). I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi.