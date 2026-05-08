Spoglio in corso

Gb, verso il flop dei Labour nelle elezioni comunali

I primi numeri dello spoglio dei 136 consigli in lizza confermano la disfatta per il partito di Starmer e il boom della destra di Farage

08 Mag 2026 - 08:48
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Pesantissima batosta per il Partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform Uk di Nigel Farage, nelle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra.

Gb, verso il flop dei Labour nelle comunali

  Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i Conservatori, mentre guadagnano seggi - seppure più marginalmente rispetto a Farage - sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto "ecopopulista" Zack Polanski (sinistra radicale). I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi.

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