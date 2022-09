Gb, Truss all'Onu: "Sostegno militare fino alla vittoria ucraina"

La Gran Bretagna "garantisce il suo sostegno militare all'Ucraina fino alla vittoria".

Lo ha detto la premier britannica Liz Truss all'Assemblea generale dell'Onu. "In questo momento critico del conflitto, garantisco che manterremo o aumenteremo il nostro sostegno militare all'Ucraina per tutto il tempo necessario. Non saremo tranquilli fino a quando l'Ucraina non avrà trionfato".