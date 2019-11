Gb, svolta animalista della regina Elisabetta: stop alle pellicce

Svolta animalista della regina Elisabetta II che dice basta alle pellicce. D'ora in poi solo modelli sintetici ed ecologici. La notizia è frutto di una delle rivelazioni ricavate da un nuovo libro in uscita firmato da Angela Kelly, già assistente di Sua Maestà per l'abbigliamento e tuttora sua confidente informale. Stando a Kelly, l'ordine di utilizzare solo eco-pellicce risale ad alcuni mesi fa.