Gb sperimenta la castrazione chimica per i condannati per gravi crimini sessuali

La castrazione chimica avviene tramite farmaci che spengono la libido, la pulsione e la funzionalità sessuale. Mahmood ha raccolto le raccomandazioni contenute in un rapporto di David Gauke, in passato titolare della Giustizia nel governo conservatore di Theresa May, secondo cui la castrazione chimica "può svolgere un ruolo" nel ridurre i rischi posti dai molestatori sessuali. È stata già utilizzata su base volontaria in Germania e Danimarca, mentre in Polonia è obbligatoria per alcuni gravi reati sessuali.