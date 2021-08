Scaffali vuoti, da Londra a Manchester, passando per Cambridge e Birmingham: tutta la Gran Bretagna è alle prese con una crisi di approvvigionamento che sta mettendo in ginocchio catene di supermercati e fast food. Colpa della Brexit e del Covid: un mix "perfetto" che ha costretto migliaia di camionisti europei necessari per il trasporto delle merci a non tornare più in Inghilterra a lavorare.