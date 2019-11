Gb, sir Lindsay Hoyle nuovo speaker dei Comuni al posto di Bercow

La Camera dei Comuni britannica ha un nuovo speaker: è sir Lindsay Hoyle (Labour) eletto al quarto scrutinio con 325 voti a succedere, a fine legislatura, al Tory anticonformista John Bercow, in carica per 10 anni. Vice speaker dal 2010, Hoyle ha già mostrato nei suoi turni di presidenza dell'assemblea mano ferma e piglio grintoso, anche se in misura più episodica dell'istrionico Bercow. Laburista, è noto pure per l'ammirazione per la defunta lady D.