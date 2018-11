Gb, si finse una donna e violentò diversi uomini: 15 anni di galera

Un uomo di 33 anni, residente a Londra, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver finto di essere una donna e aver quindi ingannato altri 4 uomini inducendoli a fare sesso bendato con lui. Il 33enne si presentava sul sito di incontri "Tinder" come Ana e, al momento dell'incontro, faceva bendare le vittime. Il giudice lo ha ritenuto colpevole di aver aggirato il consenso dei partner e quindi, di fatto, di aver commesso un reato equiparabile allo stupro.

L'uomo, Duarte Xavier, aveva creato sulle app di appuntamenti un'identità fittizia come "Ana": dopo aver "agganciato" le sue vittime, tutte tra i 26 e i 45 anni, le invitava a incontrarsi e quindi proponeva loro di fare sesso ma solo a condizione che acconsentissero a farsi bendare. A scoprire l'inganno, denunciando il caso alla polizia, era stata una delle vittime, che nel bel mezzo di un incontro si era tolto la benda trovandosi davanti un uomo invece di una donna.



Una delle vittime, che ha accusato Xavier di averla usata "per le sue fantasie malate", durante la testimonianza in tribunale ha raccontato che dopo aver scoperto che "Ana" era in realtà un uomo ha dovuto ricorrere a cure mediche e gli è stata diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress.