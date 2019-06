Gb, secondo voto per il dopo May: restano in 5, Johnson in testa

Boris Johnson in testa con un vantaggio che cresce e quattro rivali superstiti in lizza. E' il risultato della seconda votazione in seno al gruppo parlamentare per la scelta del successore di Theresa May come leader Tory e prossimo primo ministro britannico. Johnson, ha annunciato la presidenza del Comitato 1922, ha ottenuto 126 voti, seguito da Jeremy Hunt (46), Michael Gove (41), Rory Stewart (37) e Sajid Javid (33).