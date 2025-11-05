Gb, a scuola il governo vuole inserire nel programma mutui e Intelligenza artificiale

Una scuola che in Gran Bretagna insegni non solo letteratura e matematica, ma anche come funziona l’Intelligenza artificiale o come accedere a un mutuo. È l’obiettivo della riforma annunciata dal governo laburista guidato da Keir Starmer. Il ministro dell’Istruzione, Bridget Phillipson, ha presentato un piano per aggiornare in chiave moderna il curriculum scolastico britannico, introducendo materie legate alle tecnologie emergenti e alla vita quotidiana. Una rivoluzione educativa che, secondo la titolare dell'educazione, ha l'obiettivo di rendere gli studenti “più consapevoli e preparati” in un mondo dove la conoscenza digitale è ormai fondamentale.