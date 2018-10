Gb, scoppiano i tubi dell’acqua: un quartiere allagato a Londra

Nel quartiere londinese di Lea Bridge Road la rottura di una conduttura idrica ha generato un’inondazione che ha costretto molti dei residenti a rimandere chiusi in casa e senza corrente. Case allagate e disagi alla viabilità hanno mandato in tilt una vasta area zona e, malgrado i vigili del fuoco operino ininterrottamente da ore, la situazione è ancora di forte disagio. Gli uomini del pronto intervento, servendosi di un gommone, hanno salvato un uomo e una donna che erano rimasti intrappolati rispettivamente in una casa e in un negozio. La Thames Water, società di servizi idrici inglese, si è scusata per il disagio creato e si è impegnata a risolvere la situazione il prima possibile.