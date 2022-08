Gb: Russia sta spostando forze dal Donbass al sud dell'Ucraina

Nell'ultimo rapporto dell'intelligence, il ministero della Difesa britannico afferma che "la Russia sta probabilmente riassegnando un numero significativo delle sue forze dal settore settentrionale del Donbass all'Ucraina meridionale".

"La Russia sta probabilmente riaggiustando la sua offensiva nel Donbass dopo non essere riuscita a compiere un decisivo passo avanti in base al piano che aveva seguito da aprile - si legge -. Zaporizhzhia è stata identificata come un'area vulnerabile che necessita di rinforzo".