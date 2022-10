Gb, ristrutturano casa e trovano un tesoro in monete d'oro: vendute all'asta per oltre 850mila euro

Lo ha scoperto nel 2019 durante la ristrutturazione di casa: sotto il pavimento della cucina era nascosto un vero e proprio tesoro. Oltre 260 monete d'oro, alcune rarissime, contenute in una piccola scatola di latta. Dal giorno della scoperta il loro valore è triplicato attirando acquirenti da tutto il mondo: sono state vendute all'asta per 754mila sterline (oltre 850 mila euro).

La sorpresa -

La fortunata coppia ha deciso di rimanere anonima ma non è difficile immaginare lo stupore al momento della scoperta sotto il pavimento della propria abitazione di Ellerby, nel North Yorkshire. Dopo 10 anni in quella casa ristrutturarla è stata la scelta migliore che potessero fare.

Immenso valore storico -

"Una delle più grandi raccolte di monete d'oro inglesi del XVIII secolo mai trovate in Gran Bretagna" l'ha definita il battitore dell'asta londinese commentando come "assolutamente eccezionale" il prezzo di vendita. Le monete, risalenti al periodo 1610-1727, appartenevano ai Fernley-Maister, una famiglia di Hull coinvolta nel commercio del Baltico.

L'asta -

L'interesse per le monete è arrivato da collezionisti di tutto il mondo, dall'America, Europa, Australia, Cina e Giappone. Decine di acquirenti, partecipando alla vendita anche da remoto, hanno fatto di tutto per possedere almeno una parte della raccolta. L'asta londinese ha raggiunto un "hammer price" di 628mila sterline (quasi 715mila euro) per tutti i lotti, mentre il prezzo finale di acquisto, comprese le spese, è stato calcolato in 754mila sterline (circa 858mila euro).