Gb, Rishi Sunak riceve l'incarico da Carlo III: è il nuovo premier | "Sono qui per rimediare agli errori fatti"

- Dopo aver incontrato re Carlo, con cui ha avuto una cordiale stretta di mano dopo il mezzo inchino di rito di fronte a Sua Maestà, Sunak si è recato a Downing Street per il suo discorso di insediamento alla nazione. "Sono qui per affrontare una profonda crisi economica", ha detto.

"Ci sono stati errori e vanno corretti" - Ribadendo l'onore delle armi a Liz Truss, ha poi sottolineato gli "errori" di chi lo ha preceduto nell'affrontare "una crisi profonda". Ha chiarito che "le intenzioni" di Truss di rilanciare la crescita "erano giuste" e che "tuttavia errori ci sono stati" e vanno corretti con "competenza e professionalità per meritare la fiducia del Paese".

"Grazie anche a Johnson" - Ha ringraziato anche Boris Johnson per "la sua generosità e i suoi successi" su Brexit e Covid, non senza aggiungere che "il mandato elettorale" della vittoria Tory del 2019 "non appartiene a un individuo".

"Unire il Paese con le azioni" - Il nuovo governo, ha promesso, "non lascerà la prossima generazione, i nostri figli e nipoti, con un debito da pagare che noi siamo troppo deboli da onorare". Sunak intende per questo "unire il Paese, non con le parole ma con le azioni" e ha richiamato la "compassione" per affrontare "le sfide che oggi abbiamo davanti".

Pochi giorni fa l'incontro di Carlo con Liz Truss - L'incontro con Carlo è stato caratterizzato da espressioni sorridenti e cordiali, senza quegli elementi di disagio che in molti avevano colto nelle insolite parole "dear, oh dear", che il re si era lasciato sfuggire un paio di settimane fa ricevendo in udienza Truss nel pieno del terremoto finanziario e politico di quei giorni: parole traducibili con l'esclamazione "santo cielo", come in un sospiro di preoccupazione.