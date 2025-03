Gb, polizia: nessuna prova che incendio Heathrow sia doloso

La polizia britannica che indaga sull'incendio della sottostazione elettrica di Hayes, che venerdì ha interrotto le operazioni dell'aeroporto di Heathrow e dello spazio aereo europeo, ha confermato di non aver trovato "alcuna prova che suggerisca che l'incidente fosse di natura sospetta". Le forze dell'ordine hanno detto che non tratteranno più la questione come "potenziale atto criminale". "Qualora dovessero emergere nuove informazioni o prove rilevanti, queste verranno esaminate e considerate appropriate", è stato spiegato ancora.