Gb, Parlamento voterà sul rinvio della Brexit se verrà bocciato il piano May

Il Parlamento britannico ha votato a favore della nuova strategia della premier Theresa May sulla Brexit. Se il suo piano per la Brexit dovesse essere bocciato, e anche l'opzione del mancato accordo non venisse approvata, si voterà sull'ipotesi di rinvio del divorzio dall'Ue. Sono stati 502 i parlamentari a votare a favore dell'emendamento della deputata Yvette Cooper, che contiene l'impegno di May a consentire al Parlamento di esprimersi sul rinvio.