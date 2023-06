Gb, attacchi sospetti a Nottingham: 3 morti e 3 feriti

Sospetto attacco multiplo a Nottingham, in Gran Bretagna, dove, secondo i media locali, almeno tre persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite.

Il centro della città risulta in questo momento bloccato dalla polizia, che per ora non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo. Un 31enne è stato fermato: è sospettato di essere l'autore degli attacchi.