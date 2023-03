Gb, verso approvazione legge anti-catcalling

Il Regno Unito presto potrebbe avere una legge contro il catcalling.

La Camera dei Comuni ha approvato infatti un disegno di legge che punisce le molestie sessuali compiute per strada con la carcerazione fino a due anni. In particolare vengono presi di mira proprio gli apprezzamenti indesiderati chiamati "catcalling", il seguire qualcuno o bloccarne il percorso. Per il deputato conservatore Greg Clark, primo firmatario del disegno di legge sostenuto dal governo Tory di Rishi Sunak, è "sorprendente" che questo tipo di comportamenti non costituisca un reato ed è necessario colmare il vuoto normativo. Il provvedimento è destinato a essere definitivamente approvato in tempi molto rapidi.