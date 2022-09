Gb, lasciò moglie e figli per una rifugiata ucraina: ora è tutto finito

Eppure Garnett aveva creduto nella storia a tal punto da lasciare moglie e figli per lei, conosciuta in casa sua. Le aveva offerto un posto sicuro dove rifugiarsi, dopo la sua fuga dall'Ucraina, messa in ginocchio dalla guerra.

La storia mediatica -

dieci giorni

L'amore tra i due era nato in. Dopo l'arrivo in casa sua di Sofiia, il 29enne aveva deciso di lasciare la sua famiglia per costruire un futuro con lei. "Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei", aveva detto Garnett al Daily Mail. Sofia aveva ammesso di aver avuto un debole per Tony non appena l'aveva visto in Inghilterra. "Tutto è iniziato con la semplice intenzione di fare del bene, aiutando chi soffre in Ucraina uomo o donna che fosse", aveva dichiarato lui al The Sun.





La rottura -

trafficante in tesine universitarie

Poi dal passato della profuga, sono emerse storie poco chiare che la vedevano. Ancora, pochi mesi fa, l’annuncio che a causa del risalto mediatico lui aveva perso il lavoro e poi quello che lei aveva scoperto di avere una malattia che rischiava di renderla cieca. E ancora le difficoltà economiche, l’annuncio che avrebbero accolto una giovane profuga di guerra e per concludere la canzone d’amore che lui avrebbe scritto per la ex.

I motivi -

Secondo quanto riporta il Mail online sarebbe stato Tony ad allontanarla, dopo aver chiamato la polizia, perché "lei non sa gestire il suo rapporto con l'alcol e si è pure lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro". La scenata sarebbe avvenuta proprio durante il compleanno del 29enne.