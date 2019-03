Gb, la regina Elisabetta appende il volante al chiodo dopo l'incidente del principe Filippo

Solo un giorno dopo la collisione che ha visto protagonista il 97enne principe Filippo, la regina Elisabetta era stata avvistata in auto, su una strada pubblica vicino a Sandringham, senza cintura di sicurezza. Ma ora Sua Maestà, l'unica autorizzata a guidare in Gran Bretagna senza patente, sarà sempre accompagnata da un autista. Non è escluso, però, che possa cimentarsi ancora nella guida su strade private.



Il principe Filippo aveva già deciso di rinunciare alla patente di guida "dopo aver attentamente riflettuto" in seguito all'incidente. Aspramente criticato dai britannici per il suo comportamento, il duca di Edimburgo aveva anche scritto una lettera alla donna rimasta ferita, definendosi "profondamente desolato".