Gb, Johnson: "Faremo sloggiare il coronavirus in 3 mesi"

Boris Johnson è soddisfatto della risposta alle raccomandazioni dei giorni scorsi del governo sullo stop ai contatti sociali non essenziali in Gran Bretagna e, dopo la svolta sulla chiusura di scuole e college, non annuncia restrizioni più severe per contrastare il coronavirus. Johnson si dice "assolutamente fiducioso che potremo far sloggiare il virus da questo Paese: possiamo invertire la tendenza nelle prossime 12 settimane".