Gb, intoppo tecnico: sospesi voli all'aeroporto di Birmingham

L'aeroporto di Birmingham, in Inghilterra, ha sospeso parte della sue attività a causa di un intoppo tecnico al controllo dei voli a terra. La direzione aeroportuale avverte i passeggeri di verificare i decolli. La vicenda avviene dopo quella che nei giorni scorsi ha bloccato lo scalo londinese di Gatwick, in seguito all'avvistamento ravvicinato di droni. Al momento, però, a Birmingham non si fa riferimento alla presenza di droni.