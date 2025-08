Gb, sedativo in caramelle per bimbi a centro estivo: incriminato 76enne

Un uomo di 76 anni, Jon Ruben, è comparso in tribunale a Leicster, nell'Inghilterra centrale, con l'accusa di maltrattamento di minori dopo che otto bambini in un campo estivo si sono sentiti male per aver ingerito caramelle contenenti sedativi. Ruben è stato rinviato a giudizio con l'udienza fissata per il 29 agosto. I bambini, tutti tra gli 8 e gli 11 anni, si sono sentiti male, e sono stati portati in ospedale, domenica scorsa. Ruben è stato arrestato lunedì in un pub vicino alla fattoria.