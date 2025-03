Governo Gb dispone un'inchiesta urgente sul blackout a Heathrow

Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato oggi per bocca del ministro dell'Energia, Ed Miliband, un'investigazione amministrativa "urgente" per stabilire le cause del blackout che venerdì ha paralizzato l'aeroporto londinese di Heathrow, in seguito a un incendio nella sottostazione elettrica di North Hyde. Miliband si è impegnato a garantire "un'appropriata comprensione" di quanto è successo e dei punti deboli del sistema. L'annuncio è arrivato dopo la conferma della ripresa a pieno regime delle attività dello scalo, resa nota dalla società di gestione di Heathrow.