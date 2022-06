Gb, in discarica spuntano tracce di virus della poliomielite

E' l'allerta in Gran Bretagna per un focolaio di virus della poliomielite dopo la conferma della positività da parte delle autorità sanitarie britanniche di alcuni campioni raccolti in un impianto di scarico e trattamento di liquami fognari di Londra.

I campioni sono stati individuati presso l'impianto di London Beckton Sewage Treatment Works, che gestisce lo smaltimento di alcuni quartieri a est e nord della capitale. Finora non sono stati rintracciati pazienti positivi ai test, ma si ritiene che il virus possa essere stato importato da una persona parzialmente vaccinata in Paesi stranieri in cui esso è ancora diffuso (come Afghanistan, Pakistan, Nigeria).