Gb, il principe Filippo dimesso dopo l'operazione al cuore

Il duca di Edimburgo, 99 anni, era stato ricoverato all'ospedale King Edward VII di Londra il 16 febbraio, dove era stato curato per un'infezione. Poi il 1° marzo era stato trasferito in una clinica specializzata in malattie cardiache, il St Bartholomew's Hospital, per essere sottoposto a un intervento cardiaco. Successivamente era stato riportato nuovamente al King Edward VII. Per lui si è trattato della permanenza più lunga mai avuta in ospedale.

Ad attendere il marito della regina Elisabetta II all'uscita dall'ospedale c'erano diversi fotografi. Buckingham Palace al momento non ha commentato. La malattia di Filippo non è ritenuta collegata al coronavirus: sia il principe Filippo che la regina Elisabetta II sono stati vaccinati contro il Covid-19 a gennaio e hanno dato risalto alla vaccinazione come segnale di incoraggiamento per la popolazione a fare lo stesso.

Filippo ha trascorso gli ultimi mesi della pandemia in isolamento precauzionale pressochè totale assieme alla regina nel castello di Windsor. Le sue condizioni hanno destato inevitabili preoccupazioni vista l'età, e nonostante la sua tempra coriacea, anche se il palazzo ha ripetutamente rassicurato sul fatto che egli rispondesse "alle terapia" e fosse "su di morale". Preoccupazioni alimentate anche da una visita improvvisa del primogenito ed erede al trono Carlo durante la prima fase del ricovero: visita peraltro seguita da alcune dichiarazioni prudentemente ottimistiche rilasciate sia dal nipote William sia da Camilla, consorte di Carlo.