Filippo di Edimburgo ancora in ospedale, il figlio Carlo fotografato in lacrime

Sesto giorno di degenza in ospedale per Filippo di Edimburgo. Le condizioni del principe consorte, ricoverato dallo scorso 16 febbraio al King Edward VII Hospital di Londra. continuano a tenere con il fiato sospeso la Famiglia Reale. Nelle ultime ore, dal Regno Unito, arrivano le immagini della visita del figlio Carlo.

Come mostrato a "Mattino Cinque", il principe di Galles è stato fotografato subito dopo la visita al padre ricoverato: gli occhi rossi e qualche lacrima. Immagini che hanno aumentato la preoccupazione per le sorti di Filippo, nonostante da Buckingham Palace continuino a trapelare notizie secondo cui il consorte della Regina Elisabetta sia di buonumore e non sia affetto da Covid.