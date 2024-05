Il governo britannico di Rishi Sunak ha denunciato come inaccettabile la condanna di 14 attivisti dell'opposizione democratica di Hong Kong, accusati di sovversione dalle autorità locali. Lo si legge in una nota di Anne-Marie Trevelyan, viceministra degli Esteri, in cui si invoca la "fine delle azioni intraprese contro queste persone e il loro rilascio". Nella dichiarazione di Trevelyan si punta il dito contro la stretta normativa e repressiva imputata dal Regno Unito alle autorità della ex colonia, restituita da Londra alla sovranità della Cina nel 1997.