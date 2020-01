Gb, foto di Elisabetta con gli eredi al trono per festeggiare il nuovo decennio

Per celebrare il nuovo decennio la casa reale britannica ha diffuso un ritratto ufficiale della regina Elisabetta II con i tre eredi in linea diretta al suo trono: il figlio Carlo, il nipote William e il pronipote George, tutti in piedi accanto alla sovrana a Buckingham Palace. Lo scatto è stato realizzato a Natale, ma pubblicata ora, ed è la seconda foto ufficiale dei quattro Windsor insieme, dopo quella scattata nel 2019 per i 90 anni di Elisabetta.