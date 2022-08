Gb, finisce la battaglia legale per il 12enne in coma: respinto l'ultimo ricorso | I genitori: "Muoia in un hospice"

La mamma: "L'Italia lo avrebbe accolto" -

Hollie Dance

Come riportano i media britannici,, la mamma del ragazzo, ha fortemente criticato il sistema sanitario e giudiziario inglese e ha raccontato che vi sarebbero state strutture messe a sua disposizione "in Paesi come Italia e Giappone" per continuare a garantire sostegno al bambino. Ma, ha denunciato, il suo trasferimento all'estero non è mai stato preso in considerazione.

La donna ha affermato che la battaglia legale per rinviare lo stop al sostegno vitale che tiene in vita il figlio è "giunta al termine" ed è rassegnata all'epilogo. La madre tenta comunque di insistere, come si legge sul sito della Bbc, almeno per ottenere il trasferimento di Archie. Per questo si è rivolta all'Alta corte di Londra presentando un ricorso per spostare il figlio in una struttura vicino a casa, in modo da staccare la spina lì e non in ospedale. I medici dell'ospedale londinese hanno però sconsigliato il trasferimento.