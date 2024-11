Gb, tiene la figlia nascosta in un cassetto per tre anni: condannata

In Gran Bretagna, e precisamente nel Cheshire, una madre ha tenuto la figlia nascosta in un cassetto di casa per tre anni (tra il 18 marzo 2020 e il 18 febbraio 2023), fin dalla nascita della bambina. Lo riporta la Bbc, la quale aggiunge che la donna, che ha ammesso le sue colpe, è stata condannata dalla Chester Crown Court a sette anni e sei mesi di carcere. Ad accorgersi dell'esistenza della piccola è stato un ospite, che ha sentito un rumore sospetto ed è andato a controllare. Successivamente, sono intervenuti la polizia e i servizi sociali.