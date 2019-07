Gb, fan di Spiderman muore a 4 anni: Disney nega la lapide con il supereroe

Nel Kent, in Inghilterra, la Disney ha negato al padre di un bimbo morto a soli 4 anni di incidere sulla lapide del figlioletto l'immagine del supererore Spiderman . Il piccolo Ollie Jones soffriva di leucodistrofia, una rara malattia che lo ha portato via dalle braccia della famiglia. Dopo il funerale a tema supereroi, i parenti hanno pensato di ricordare il piccolo con una tomba speciale, ma il colosso americano dell'animazione per bambini non lo ha permesso.

"Estendiamo le nostre sincere condoglianze. Se abbiamo contribuito in piccola parte alla felicità di Ollie, siamo onorati. Ma la nostra politica, iniziata con lo stesso Walt Disney, è di preservare la stessa innocenza e magia intorno ai nostri personaggi che ha portato a Ollie una tale gioia", queste le parole dell'azienda che hanno scioccato Jason Jones, il papà del bimbo inglese. "Non me lo aspettavo, è stato un duro colpo, ero sicuro che lo avrebbero permesso", ha risposto Jason.



Il colosso americano dell'animazione per bambini è sembrato irremovibile nella sua posizione, ma un portavoce del comune di Maidstone, dove è stato sepolto il piccolo, ha già contattato la Marvel in modo da fare "tutto il possibile" per aiutare la famiglia Jones e trovare una soluzione che rispetti la legge e il copyright.