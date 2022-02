Gb, dopo il principe Carlo anche Camilla positiva al Covid

Dopo il principe Carlo, anche la moglie Camilla è risultata positiva al Covid-19.

Lo ha annunciato Clarence House, la residenza ufficiale dell'erede al trono britannico e della consorte, precisando che la duchessa di Cornovaglia è in autoisolamento secondo le linee guida del governo. Camilla, 74 anni, ha ricevuto tre dosi di vaccino. La futura regina consorte ha partecipato a una serie di impegni istituzionali il 10 febbraio, giorno in cui il principe di Galles è risultato positivo per la seconda volta. Quello stesso giorno il test della duchessa aveva però dato esito negativo.