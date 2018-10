Gb, donne militari anche nei corpi speciali: cade l'ultimo tabù

Novità per le donne in servizio nelle forze armate britanniche: tra non molto, infatti, saranno ammesse anche in tutti i reparti di combattimento e nelle unità speciali, come ufficializzato alla Camera dei Comuni dal ministro della Difesa, Gavin Williamson. Il divieto di servire in unità "combat" era stato già abolito nel 2016 e da allora 35 donne sono state ammesse nei ranghi o nei corsi di addestramento delle forze corazzate.