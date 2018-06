Gb, "dona" al marito un rene per il loro 40esimo anniversario e gli salva la vita

Quando si sono rivisti dopo l'intervento hanno entrambi pianto, di gioia. "Non immaginavo che l'intervento sarebbe stato così indolore e con una ripresa tanto veloce - ha raccontato Tricia - . Dopo poche settimane ero a fare di nuovo spinning e lui era tornato nei campi da golf". Steve Heavyside, oltre che un grande sportivo, era un importante uomo d'affari nel campo del design di interni, ma a causa della malattia da alcuni mesi era costretto a letto.



"Non ce la facevo a vederlo così - ha spiegato la moglie - . Allora ho pensato che in nome del nostro amore, in occasione del nostro anniversario, avrei potuto donargli la possibilità di vedere crescere i nipoti".



Dalla loro unione, sono nati tre figli e cinque nipoti, due dei primi e tre dei secondi hanno ereditato da Steve il rene policistico. "Spero che loro non debbano mai arrivare ad aver bisogno di un trapianto - ha affermato l'uomo - perché io sono stato fortunato, ma non è sempre così facile".



Il 60enne prima di ricevere il nuovo rene ha dovuto sottoporsi a una terapia che ha abbattuto in parte le sue difese immunitarie, cosicché il suo corpo non rigettasse l'organo. Dopo il trapianto è riuscito a recuperare il 50% della funzionalità, che per lui significa non doversi più sottoporre quotidianamente alla dialisi,



"Tricia mi ha salvato la vita. Il suo gesto è la prova che l'amore può tutto", ha dichiarati ai giornali locali il signor Heavyside, che ora può sperare di festeggiare con sua moglie anche le nozze d'oro.