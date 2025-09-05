Gb, la vicepremier Angela Rayner si dimette dopo lo scandalo tasse: traballa il governo Starmer

La notizia delle dimissioni è stata accolta con grande clamore a Westminster. Keir Starmer, inizialmente schieratosi in difesa della vicepremier in Parlamento, ha dovuto prendere atto delle conclusioni dell'inchiesta e accettarne l'uscita dal governo. "Una decisione difficile ma necessaria", avrebbe dichiarato il leader laburista secondo quanto riportato dalla stampa britannica. Il ritiro di Rayner segna una perdita pesante per il partito: figura popolare sia tra l'ala moderata sia tra la sinistra interna, era considerata un elemento di equilibrio politico. La sua uscita apre una fase di incertezza per la leadership di Starmer, già indebolita da critiche sull'azione di governo e da sondaggi poco favorevoli. Anche tra i cittadini della sua circoscrizione elettorale, Ashton-under-Lyne, non sono mancati momenti di tensione. Alcuni residenti hanno chiesto apertamente le sue dimissioni, arrivando perfino a imbrattare i muri della sua abitazione con scritte di protesta.