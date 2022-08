Gb, da oggi stop alle cure per il piccolo Archie, il 12enne in coma irreversibile dal 7 aprile scorso

Saranno interrotte oggi le cure che tengono ancora in vita Archie Battersbee, il 12enne inglese in coma irreversibile da mesi al London Royal Hospital dopo essere stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorso.

La notizia è arrivata all'indomani del no dell'Alta Corte di Londra alla richiesta dei genitori di trasferire il bambino in un hospice vicino a casa in Essex per un "ricovero dignitoso" nelle sue ultime ore. La famiglia: "Pregate per chiunque sia coinvolto".